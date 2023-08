Anas Boussate rejoint Evelette-Jallet

Evelette-Jallet cherchait à renforcer son flanc droit et c’est chose faite avec l’arrivée de l’ailier italo-marocain Anas Boussate (26 ans). Formé au Chievo Vérone jusqu’en U14, il a transité par Jupille, le FC Liège, Fraiture, l’UCE Liège et Huy avant d’atterrir à Gouvy en 2021, où il n’a pas terminé la saison. Il est arrivé à Givry la saison dernière en janvier, appartenant toujours au RFC Liège. Il va se relancer à Evelette sous la direction d’Olivier Cauz. Et avec un coup de pouce au passage de l’entraîneur de Huy, Pascal Bairamjan, ami de José Lardot? Pas impossible…