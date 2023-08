Le sans-faute des Saint-Servaitois a débouché sur le titre

À l’initiative de Steve Deremince et de Serge Luffin, la mise sur pied d’une formation en R3, à Saint-Servais, fut couronnée de succès. "Nous avons sensibilisé les anciens pour concocter une phalange animée par un mélange d’expérience et de jeunesse, commente le capitaine Serge Luffin. Au sein d’un noyau de douze éléments, une bonne moitié ne jouait plus. Après quelques bobos inhérents à l’âge, ils ont retrouvé leurs sensations. C’est une équipe de copains, formée pour passer de bons moments."