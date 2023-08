Haut-le-Wastia: un sacre à la saveur particulière pour ces amis d’enfance

L’ambiance était à la fête, vendredi soir, sur et autour du ballodrome du village des hauteurs mosanes. Invaincue et forte de ses sept unités d’avance sur son poursuivant davois, à trois luttes de la fin du championnat, l’équipe A de Haut-le-Wastia avait la possibilité de se voir remettre les écussons, en ajoutant une quatorzième victoire d’affilée à son brillant parcours. Et, à la suite de la remise générale du 6 août, c’est face aux courageux "camarades" de l’équipe B qu’ils ont pu savourer ce titre (13-2). L’accomplissement d’un objectif pourtant avoué à demi-mot, à l’aube de cette campagne. "On n’osait pas se le dire, de peur de se mettre une pression inutile. Mais, en ayant amené Jordan Rase et Justin Legros chez nous, on pouvait le sous-entendre", confiait le capitaine Maxime Gigot, en pointant la régularité comme facteur principal de cette réussite. "On a bien respecté les lignes, dans l’ensemble. Avec l’arrivée de Jordan, on était encore plus forts à la frappe. Et on disposait de 2e et 3e livreurs qui nous permettaient souvent de faire le trou au marquoir."