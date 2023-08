Gilles Lentz: "Écrire l’histoire de Rochefort"

"Le résultat est logique. On n’a pas démérité du tout. On a montré qu’on était prêts, analyse Gilles Lentz, auteur d’un arrêt décisif lors de la séance de penaltys. La pause boisson nous a fait du bien. On a discuté avec les coachs et on a décidé d’aller les presser plus haut. Il ne faut pas oublier que certains joueurs avaient fait jusqu’à trois heures de trajet", ajoute le portier qui avait fait la route depuis Herstal.

La venue de Malines avancée à samedi soir

Prochaine étape, un cinquième tour au Parc des Roches face au RC Malines (D2), ce samedi. "Sur papier, ce sera un match plus facile. On aura l’avantage du terrain en plus. Il faudra quand même rester sérieux, s’avance Lentz, qui veut croire à tout prix en une qualification. On a la qualité suffisante pour passer les deux prochains tours. Ce serait sympa d’aller affronter une D1. Que ce soit pour le club ou même pour les joueurs. Ce serait écrire encore un peu plus l’histoire du club."

Programme chargé

Rochefort rencontre déjà un calendrier chargé avec trois matchs en sept jours, combinant Coupe et championnat. "Les organismes seront déjà mis à l’épreuve. On aura un long déplacement à Tournai, quelques jours après. Mais le staff nous aménage de bonnes séances d’entraînements avec des charges de travail équilibrées", termine Gilles Lentz.