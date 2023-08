Feschaux totalement dépassé

Quinze buts encaissés pour zéro marqué. C'est le triste bilan de Feschaux dans ce premier match de championnat et aussi, un des scores fleuves du week-end. Face à un bon Gedinne, les hommes de Guillaume Damilot ont clairement loupé leurs grands débuts. "J'attribue cette défaite à un manque de physique, tout simplement. Nous avons encore besoin d'un peu de temps pour être tout à fait prêts. Mais, cela va venir, commentait Guillaume qui n'a rien pu faire pour répondre aux offensives gedinnoises. Cela allait trop vite pour nous. Nous avons été dépassés dans tous les secteurs. Malgré le résultat, L'ambiance est restée bonne. C'est un point positif et c'est primordial dans ce genre de galère". Arrivé à l'entre-saison pour reconstruire une équipe qui avait éprouvé toutes les peines du monde à terminer le championnat précédent, Guillaume ne s'alarme pas et reste serein . "Cette défaite n'est pas inquiétante du tout. Le moral est toujours là, et nos ambitions restent les mêmes. Nous sommes une bande de potes qui veut s'amuser. Nous allons nous remettre au travail pour aborder la suite, sans se prendre la tête, reconstruire dans une bonne ambiance." Deux rencontres à domicile face à Leignon et à l'Union Dinantaise leur permettront de se relancer au plus vite...