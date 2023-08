Lacine, quel a été votre parcours en tant que joueur ?

J’ai joué un an à Amblève (P1 Liège), ensuite je suis parti trois années à Bomal (P2 Liège). Après cela, j’ai rejoint le club de Faimes, également en P1 liégeoise, club dans lequel je ne suis resté que six mois car je suis parti en division 3 nationale en Pologne, au Cosmos Nowotanieck, où nous avons été champions.

Mais alors, comment êtes-vous arrivé au club d’Evelette ?

Au départ, j’avais un accord avec mon club en Pologne, je devais y retourner pour le 15 juillet, mais j’ai bien réfléchi et j’ai donné la priorité à ma famille, ici en Belgique. J’ai eu contact avec M. Lardot via un agent de joueurs, nous nous sommes rencontrés. Vu qu’il cherchait un défensif et que le projet m’a plu, je me suis engagé à Evelette.

Comment trouvez-vous le niveau de votre nouvelle équipe ?

J’ai été agréablement surpris, le niveau est relevé, il y a beaucoup de potentiel dans le groupe, la qualité est bien présente mais actuellement la finition nous fait cruellement défaut, nous faisons encore trop souvent les mauvais choix, mais ça va aller, l’équipe est nouvelle et va monter en puissance.

Et le niveau du championnat, vous le voyez comment ?

Je ne connais pas du tout cette série, je sais juste que d’après ce que l’on m’a dit, Biesme possède également une belle équipe. Pour le reste, ce sera une belle découverte pour moi.

Lors du match contre Nismes, vous aviez l’air tellement serein durant toute la rencontre, alors que vous n’êtes au club que depuis peu. Comment expliquez-vous une intégration aussi rapide ?

J’ai toujours été comme cela partout où j’ai joué, c’est dans ma nature, je donne toujours tout pour le club pour qui je joue.