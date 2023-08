Coupe de la province: quatre chanceux déjà éliminés peuvent encore… se qualifier

Après le 3e tour de la coupe de la province, il reste 30 équipes qualifiées. Pour ramener le nombre à 32 et disputer les seizièmes de finale, le CP Namur a décidé de repêcher des formations parmi les vaincus du 3e tour. Quatre "chanceux" tirés au sort ce lundi soir auront une nouvelle opportunité de se qualifier: Sauvenière (P2) recevra Éghezée B (P4) et Rochefort B (P1) accueillera Petit-Waret (P2). Les vainqueurs de ces deux matchs, programmés mercredi 30, rejoindront donc les 16es de finale. Mais pour l’anecdote, le tirage au sort a d’abord connu un petit couac puisque le nom de… Chevetogne, pourtant déjà qualifié, est sorti. Le CP s’est rendu compte de son erreur et a corrigé en remplaçant Chevetogne par Sauvenière, éliminé par les Coccinelles au tour précédent.