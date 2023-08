Condrusien: première contrastée pour Henrotaux

Emelin Henrotaux a vécu une première rencontre de championnat contrastée sous les couleurs du Condrusien. Buteur, le médian des Verts a aussi été exclu en fin de partie après avoir reçu un second carton jaune. "Je n’ai pas compris pourquoi l’arbitre me donnait la première carte. J’ai juste répondu à un supporter qui me disait bonjour et, l’homme en noir a considéré que je parlais à ce supporter. Le second carton a été donné alors que je tentais de plaisanter avec le référé. C’est dommage de commencer le championnat de la sorte", explique l’ex-Cinacien. Malmenés en début de match, les hommes de Damien Trimboli avaient réussi à passer devant leur adversaire avant de se faire rejoindre dans les derniers instants de la partie. "Ce premier match a été compliqué, ajoute Emelin. Durant les vingt premières minutes, Dinant était clairement au-dessus. Nous avons un peu équilibré les échanges avant la pause, mais ceci était loin d’être folichon. Le discours de Damien à la mi-temps nous a réveillés et nous avons été bien meilleurs en deuxième mi-temps. Malheureusement, nous avons loupé quelques grosses occasions. Au vu de notre début de partie, le point de Dinant n’est pas volé non plus." Les Verts ont encore du pain sur la planche. "Les automatismes ne sont pas encore à 100%, mais nous le savions. Il va nous falloir encore quatre ou cinq matchs pour être totalement rodés. Il faut travailler là-dessus et sur la finition." La semaine prochaine, c’est un déplacement compliqué à Nismes qui attend les joueurs de Damien Trimboli.