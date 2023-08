Brouwaeys: "Rebecq, ce sera encore un cran plus haut"

En allant s’imposer 2-3 à Jette, les Walhérois ont atteint le 5e tour de l’épreuve pour la troisième fois en cinq saisons. Après Alost en 2019 et en 2021, c’est cette fois Rebecq qui se présentera à l’Agauche ce dimanche (ou samedi, si les visiteurs l’acceptent, alors que le match d’ouverture du championnat est fixé à mercredi prochain, à Ciney). "C’est aussi une D2, mais ce sera encore un cran au-dessus. Les Brabançons ont notamment transféré Mukota, qui était le meilleur joueur de Schaerbeek la saison passée" , précise déjà Lionel Brouwaeys, qui sera privé de Youri Teklak (suspendu après avoir pris une deuxième carte jaune ce dimanche), alors que le début de semaine sera mis à profit pour soigner quelques petits bobos. "Ce fut un match très énergivore, sur un grand terrain et face à une équipe qui a réalisé la bagatelle de quinze transferts, dont quelques-uns en provenance de Ganshoren. C’était très fort et très rapide offensivement. Un peu moins défensivement. On les a pris en défaut comme il le fallait, sur des phases arrêtées et de transitions. Cela aurait même pu être 2-4, au vu des occasions qu’on s’est créées. Leur gardien a sorti l’un ou l’autre arrêt. Mais on a réussi à marquer deux fois lors d’un de nos temps forts" , commente le T1 onhaytois, qui fit passer Josué Bastin en milieu de terrain pour la seconde période, afin d’y gagner en impact physique. "On a bien repris, avant d’encaisser un but gag, sur une frappe heurtant la jambe de Léo Granville et l’épaule de Jérémy De Vriendt, avant d’entrer de manière improbable. Mais on a encore eu des occasions de contres par la suite. Et, sur l’un d’eux, JB Kembi a bien pris l’espace pour adresser un centre décisif à Luis Defresne."