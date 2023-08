Athlétisme: de jolies prestations au meeting estival de Jambes

Sur le 800 mètres, la jeune triathlète des Sharks, Manon Mahy, affiliée à l’Acco, est venue perturber les deux spécialistes de l’Arch, Lucie Widart et Julia Bodart. Elle s’imposa au sprint, au terme d’une course disputée. "Au top départ, j’ai vu Lucie et Julia passer à ma gauche. Après 100 mètres, je me suis rabattu à la troisième place. Le rythme resta constant jusqu’à 250 mètres de la ligne, avant le virage, où j’ai lancé une attaque. J’ai dépassé Lucie pour me rabattre derrière Julia. La course était très nerveuse. Dans la dernière ligne droite, je partais pour le sprint. Jusqu’aux derniers mètres, nous avons tout donné et ce n’est qu’une fois la ligne d’arrivée passée que j’ai pu lever les bras", racontait Manon.

Léna franchit la barre des 4 m

Normalement inscrite sur le 1000 mètres, Florette Dossin a renoncé, sur les conseils de son coach, André Mahy. La Lesvoise vient en effet de boucler un stage de triathlon et il n’était pas prudent d’enchaîner avec une compétition. Elle se contenta donc du concours du javelot, qu’elle clôtura avec succès. "Je suis parvenue à sortir un jet à 22,79 mètres lors de mon deuxième essai. J’ai ainsi battu mon record personnel et j’espère que cela va me permettre de me qualifier pour le championnat de Belgique, fin septembre, en plus du 1000 mètres", souriait cette insatiable des performances sportives.

Sa coéquipière, Léna Bouhy, du haut de ses 10 ans, a franchi la barre des 4 mètres en longueur pour décrocher la deuxième place. Un petit exploit, pour une pupille. "Je ressens un sentiment de fierté d’avoir atteint l’objectif de franchir les 4 mètres, alors que c’est seulement ma première année pupilles. Malgré la chaleur accablante qui régnait sur le sautoir, j’ai pu mettre toute ma puissance, mon énergie et ma concentration pour sortir ce saut", précisait cette graine de championne, qui n’en est qu’à sa deuxième année d’athlétisme.