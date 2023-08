Arbitre: Ali Rahmani.

Cartes jaunes: Vestens, Nijskens.

Carte rouge: Henrotaux (2 j.).

Buts: Michel (0-1, 15e), Legros (1-1, 51e), Henrotaux (2-1, 67e), Leclercq (2-2, 90e+9).

CONDRUSIEN: Minet, Legros, Nijskens, Hébette, Warzée (46e Vestens), Kouadio, Kleinkenberg, Bukran, A. Defays (79e Piraux), Henrotaux, Maillard.

DINANT: Delaite, Loriers (52e Taminiaux), Colot, Herman, Nazé, Kone (74e Pirson), Igot, Richard, Colin, Agneli (84e Leclercq), Michel.

Pour une première à domicile, l'affiche est plutôt alléchante. Ces deux équipes savent y faire et vont, par déduction, vouloir prendre leur ou leurs premiers points. Dès les premières secondes, les "Verts" concèdent déjà corner. Le temps de se reprendre et le Condrusien rend la monnaie de la pièce à un adversaire bien dans son football. Le match est équilibré avec un Dinant toutefois plus saignant. Et au quart d'heure, sur coup de coin donné par Herman, Michel met au fond: 0-1. Les gars du coin se cherchent. Les mouvements sont trop stéréotypés. A la demi-heure, les gars de Trimboli sortent quelques bonnes choses et donnent l'impression de pouvoir revenir. Alors que les "Copères" s'éteignent et perdent leurs repères. Mais continuent à tenir le bon bout.

Hamois repart avec un avant supplémentaire (Vestens). Et en remet d'office une bonne couche. À la 51e, sur un bon centre croisé, Legros se présente à point: 1-1. Forts de cette égalisation, les visités repartent au charbon. Mais attention aux contres! Ainsi cet envoi de peu à côté de la cage alors que Minet, sorti, est battu. En face, Henrotaux, lui, trompe franchement Delaite: 2-1. Les visités se créent ensuite plus d'une occasion pour tuer ce match, mais ça ne rentre pas. Quant aux Mosans, ils vont profiter des toutes dernières secondes pour égaliser par Aurélien Leclercq! Inespéré. "Être repris, ainsi en fin de match, il y a de quoi râler. Mais bon, c’est le football! Les autres y ont cru jusqu’au bout. Quant à nous, nous avons eu les occasions pour tuer ce match, sans en profiter" explique Damien Trimboli. "C’est un point inespéré, mais nous sommes allés le chercher avec les tripes. Nous avons aussi eu l’occasion de faire 1-2. Mais comment expliquer ce relâchement" s’interroge Vincent Strobbe.