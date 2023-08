Un championnat déjà à deux vitesses ?

Il est bien évidemment un peu trop tôt pour le dire mais le prochain exercice dans cette série pourrait rapidement laisser apparaître une coupure entre formations qui visent le haut du classement et d’autres vraiment trop faibles pour rivaliser. Avec les deux forfaits généraux de Falisolle B et Fraire et le forfait (unique et provisoire) de la seconde équipe d’Onoz, seuls, 5 matchs sans réels enseignements ont marqué ce départ. Une "photo" récurrente de ce qui risque de se reproduire ou simple hasard du calendrier ? L’avenir nous le dira certainement. Le principal est que tout le monde y trouve du plaisir. On peut en douter pourtant si les scores fleuves se reproduisent un peu trop souvent comme ce dimanche.