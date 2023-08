Arbitre:Windels

Cartes jaunes:Remy, Fiore, Van Marcke, Geurde.

Buts: Clyncke (1-0, 23e), Cornet (1-1, 34e).

WINKEL SPORT: Kudimbana, Dujardin, Verhoghe, Reuse (80e Van Marcke), Voskanian, Debouver (90e Vandendriessche), Clyncke, Perbet, Dauchy, Sula (73e Beyens), Bendianishvili (90e Deschilder).

ROCHEFORT:Lentz, Wilmots (102e Étienne), Remy, Perseo, Ouedraogo (76e Geurde), Said, Fiore (105e Gall), Englebert, Akwasi, Cornet, Lazitch.

D’entrée de jeu, le Winkel Sport s’attribuait la possession. Sur une erreur de placement, Clyncke était parfaitement lancé en profondeur dans le dos d’Akwasi, et remportait son duel avec Lentz (1-0). Quelques minutes après, Ouedraogo s’effondrait dans la surface et l’arbitre accordait justement un penalty. Cornet s’occupait de la transformation (1-1), pour signer déjà son quatrième but en Croky Cup. Les acteurs rentraient à la pause avec ce score de parité. Face à la N1 de Jérémy Perbet, Rochefort retrouvait son jeu de possession. Perseo manquait de mettre les siens devant, mais rencontrait le poteau. Dans la foulée, Perbet connaissait le même sort lorsqu’il rabattait de la tête un centre. Le match se fermait de plus en plus et ne connaissait plus de véritable action dangereuse dans les prolongations. Rochefort pouvait compter sur un arrêt de Lentz et sur l’efficacité de Perseo, Englebert, Lazitch, Said et Cornet qui convertissaient les cinq tirs au but pour qualifier l’Union pour le tour suivant. Les protégés de Rentmeister affronteront le KRC Malines (D2) au Parc des Roches samedi ou dimanche prochain et devront se déplacer en semaine à Tournai pour entamer leur saison en D2.