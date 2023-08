Plein succès pour les cavaliers belges au concours complet d’Arville (photos et vidéos)

Le concours complet d'Arville a brillé pour les Belges

La grande nouveauté de cette année était le fait que la compétition était une manche de la Coupe des Nations (la 8e, sur 10 manches). “C’est la première année qu’on a autant de demandes de participations. On a accepté quasi 420 chevaux et on en avait encore une soixantaine sur guest-list. On avait 110 partants environ sur le 4 étoiles, qui est le plus gros niveau qu’on peu faire, et ça c’est rare, mais c’est valorisant car ça montre que les cavaliers aiment le concours et que le parcours est apprécié. Tout s’est bien passé, pas d’accidents, la météo est là”, lance Mélanie Fontaine, Project-manager au sein de l’organisation du concours.

Les Belges sur le podium

Déjà qualifiée pour les Jeux de Paris en 2024 grâce à sa victoire la semaine dernière aux Pins, en France, l’équipe belge de concours complet s’est brillamment illustrée à Arville. “Les Belges ont très bien performé. Ils sont 2e au niveau de la Coupe des Nations, de l’épreuve de ce dimanche. Et donc au total des huit manches qu’il y a eu jusque maintenant, ils sont premiers”, ajoute Mélanie Fontaine.

Lara De Liedekerke, la régionale de l’épreuve, s’est distinguée sur le 3* en remportant la première place : “J’avais à cœur de reprendre mon titre que j’avais perdu l’année dernière. J’avais beaucoup dit que si quelqu’un faisait mieux que moi mais que je faisais un meilleur concours, j’étais contente. Et là, mon cheval a été incroyable. Je ne peux pas rêver mieux.”

Après le concours, la cavalière de complet va prendre quelques jours de vacances, puis va tenter de qualifier ses chevaux aux Jeux de Paris : “J’ai un cheval qualifié pour l’instant et j’en ai cinq potentiellement qualifiables. Et si on n’est pas qualifiés, on ne peut pas être sélectionnés. Et j’ai aussi le championnat du monde avec les jeunes chevaux, donc plein de projets.”