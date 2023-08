Participation en hausse à Tabora

Le TC Tabora a accueilli près de 400 joueurs à l'occasion de son tournoi de simples. Une belle performance si on sait que celui de la Citadelle se déroulait simultanément: "On est d'autant plus satisfaits que nous avons pu compter sur une soixantaine d'inscriptions supplémentaires par rapport à la saison dernière, constate le juge-arbitre de la compétition, François Puissant. Pourquoi cette augmentation? Honnêtement, c'est difficile à dire. Les gens aiment venir à Tabora, le cadre est agréable, pas loin du centre-ville. Mais le retour d'une météo plus agréable, n'est sans doute pas étrangère non plus à ce phénomène". En effet, hormis lors du premier samedi, tout a pu se jouer les temps et dans les installations même du club: "Le premier samedi, on a pu compter sur un coup de main de nos amis de Bouge, Saint-Fiacre ou du Rail. Mais pour le reste, nous avons pu utiliser nos sept terrains éclairés". Trois catégories du Belgian Circuit étaient proposées parmi les vingt-trois. En Messieurs bien sûr (trois étoiles), en Dames (une étoile) mais aussi en Messieurs 35 (une étoile): "En messieurs, nous avons eu une cinquantaine d'inscrits ce qui n'est pas mal du tout. Il y avait des qualifications mais aussi des pré-qualifications. Du coup, il y a eu du beau spectacle même si cela n'attire pas énormément de monde pour y assister hormis certaines rencontres comme celle qui a opposé Nicolas Scott à Louis Van Herck, des joueurs de la région" . C'était aussi l'occasion pour Julien Dubail (A20), tête de série numéro un et sociétaire de Tabora, de s'imposer une nouvelle fois sur ses terres mais il a été éliminé en demi-finale par Pierre Vandegaer (Wimbledon, A33). Ce dernier affrontait en finale dimanche en fin d'après-midi, Roméo Félix (Panorama), la surprise de ce tableau. Chez les dames, pas de séries A et une finale opposant Emilie Senepart (Wavre) à Pauline Martin (Le Parc). Chez les Messieurs 35, c'est Arnaud Coutelier (Citadelle) qui a remporté le tableau, son adversaire, Jean-Charles Prud'homme (La Ligne), déclarant forfait.