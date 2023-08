Arbitre: Theunis

Cartes jaunes: Teklak, De Vriendt, Soumah, Njouokep, Nsingi, Lorenzon.

Buts: Njouokep (1-0, 7e), Lambert (1-1, 41e), Lorenzon (1-2, 46e), Traore (2-2, 61e), Defresne (2-3, 90e).

JETTE: Suederick, Nsingi Bibuangu, Soumah, Virgone (59e De Oliveira), Camara (59e Traore), Boseau Nketa (45e Ade), Nzayadiambu, El Gharachi, Njouokep, Millet (82e Kouame), Massa.

ONHAYE: De Vriendt, Teklak (51e Leclef), Granville, Fastrez, Bastin, Guiot (79e Defresne), Gilain, Lambert (79e Kembi), Gillis (46e Lizen), Guerri, Lorenzon (90e Steeno).

Les Walhérois prennent d’emblée le jeu à leur compte, ils se créent plusieurs possibilités par Lorenzon et Guerri mais sans parvenir à trouver la faille. À la 7e, Onhaye obtient un corner qui ne donne rien, mais sur la reconversion offensive, les visités ouvrent le score par Njouokep (1-0). Les hommes du coach Lionel Brouwaeys sont pourtant bien dans la rencontre et vont rapidement égaliser par Lambert, qui sur coup franc, peu après la demi-heure, trouve la lucarne d’une magnifique frappe (1-1). On se dirige vers la mi-temps quand Lorenzon donne logiquement l’avance aux siens en véritable renard des surfaces. En seconde période, les Walhérois ratent plusieurs occasions de faire le break et les Bruxellois en profitent pour égaliser à l’heure de jeu par Traore (2-2). Lionel Brouwaeys décide alors de faire entrer du sang neuf à douze minutes du terme, en lançant Kembi et Defresne. Changements payants car à la 90e, Kembi centre pour Defresne qui offre la qualification aux siens pour le 5e tour de l’épreuve. Ce sera le week-end prochain, à domicile, contre la D2 de Rebecq (programmé samedi, le derby à Ciney en championnat se jouera probablement mercredi). À l’issue de la rencontre, le coach walhérois Lionel Brouwaeys se montrait fier de ses joueurs: "Notre objectif est atteint, nous voulions passer ce tour, qui plus est de bien belle manière. Les gars ont vraiment bien travaillé."