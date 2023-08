Arbitre: Desimpele

Cartes jaunes:Dors, Vandebroek, Stelten, Rosy.

Buts: Kinif (1-0, 28e ; 2-0 pen., 81e).

MEUX: Paulus, Rouffignon (70e Baudoin), Adam, Boreux, Sleeuwaert, Palate, Renzulli (61e Rosy), Paquet (70e Gauchet), Gaux (87e Jaspard), Smal, Kinif (87e Farikou).

ACHEL:Wouters, Janssens, Gevers (82e Arslanoglu), Pinxten, Vanhelden, Vandebroek, Theuwis, Peeters (63e Engelen), Dors (75e Stelten), Paulino, Spreuwers (63e Deckers).

Par rapport à dimanche dernier, Laurent Gomez apporte quatre changements dans le onze meutis en titularisant Mattéo Renzulli, Ethan Adam, Johan Paquet et Gilles Kinif. Blessé au visage suite à un coup reçu en semaine face au U23 du Sporting de Charleroi, "Coco" Marion fait l’impasse alors que Ciryl Rosy, Lucien Gauchet et Cyril Van Hyfte débutent sur le banc. "Je tourne actuellement avec 18 joueurs de champ et les 18 répondent présents, se réjouit le coach des Verts. Les matchs vont s’enchaîner à un rythme assez intensif (avec la qualif, Meux débutera son championnat mercredi 30 à l’Union B après avoir reçu Marloie au 5e tour de la Coupe dimanche) et le but n’est pas de cramer tout le monde. Comme l’an dernier, la Coupe n’est pas un objectif mais si on peut aller le plus loin possible, on le fera, tout en faisant un maximum tourner."

Face à une très bonne P1 limbourgeoise, les Meutis n’ont pas dû forcer leur talent. Mais ils ont fait le job, sans trop douter malgré un début de match assez poussif. "La chaleur n’aidait pas à faire beaucoup d’efforts et c’était parfois compliqué d’augmenter le tempo, c’est vrai, reconnaît Laurent. Mais le plus positif, c’est le sérieux affiché par le groupe et le respect des consignes. On a tenté de bien relancer de derrière, en étant patient. Le premier but est une phase répétée à la théorie avec un jeu à trois derrière avant d’aller chercher la profondeur sur le flanc. On doit par contre se montrer plus réactif et plus vif sur les phases arrêtées, notre grande force l’an dernier où je sens depuis quelques matchs une certaine fébrilité. En même temps, c’est le deuxième match officiel sans encaisser."

Après deux occasions limbourgeoises, Meux se rassurait à la sortie de la première pause boisson. Rouffignon s’arrachait sur son flanc droit et centrait pour Kinif qui marquait de la tête.

Dès la reprise, Meux passait à la vitesse supérieure et en quelques minutes, Smal passait à deux reprises tout près du 2-0. Servi par Sleeuwaert, Gauchet n’était pas plus en réussite, tout comme Kinif qui ne cadrait pas. Le buteur maison provoquait ensuite un penalty (poussée dans le dos de Stelten) qu’il transformait sans trembler pour s'offrir un doublé.

Farikou, en fin de match, manquait le 3-0. Meux attend donc désormais le Marloie de Fred Jacquemart avant, en cas de qualification pour le 6e tour, un affrontement contre Habay-la-Neuve (D3) ou Audenarde (D2).