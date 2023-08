Les Oursons ont dévoré les "Barbies"

"À 0-1, nous avons relancé nos hôtes, regrettait le coach oheytois Vivian Delhalle. Deux joueurs se sont troués sur les deux premiers buts locaux. En seconde période, nous avons poussé, sans succès. Nous avons terminé à sept. L’arbitre a bien arbitré et a été conséquent avec lui-même. Mes joueurs ont un peu gâché la fête. Ils doivent comprendre que faire les Barbies en P3 est terminé."

Andenne 3 – Ohey 1

Les Standardmen profitaient de la lente mise en place locale pour prendre l’avance, grâce à Toussaint (0-1, 2e). Les Oursons égalisaient, sur penalty, via Bentayeb (1-1), avant de prendre l’avance dans la foulée, grâce à Abouassem (2-1).

La seconde période était marquée par quatre exclusions visiteuses. Dejasse, le capitaine Henin, Absil et Morelle rejoignaient prématurément les vestiaires. Bellil fixait les chiffres en fin de match.

Petit-Waret 2 – Jambes 3

Très à l’aise en première période, les Jambois viraient en tête au repos grâce à M’Baye Camara (0-1, 30e) et à Jacques (0-2, 38e). Duchêne relançait le suspense sur penalty (0-1, 58e). En contre, Jacques pensait tuer tout suspense (1-3, 81e). C'était compter sans l’exclusion (deux cartes jaunes) de M’Baye Camara et le second penalty de Duchêne (2-3, 92e).

FCO Namur 2 – Aische B 2

Les Olympiens se montraient peu concluants en zone offensive. Leur goleador Herbiniat manquait la conversion juste avant le repos (45e).

En début de seconde période, Vanluyten (0-1, 51e) et Gilles (0-2, 52e) exploitaient la léthargie locale. Heyters relançait le suspense de la tête (1-2, 71e). L'inoxydable D. Monteleone arrachait le partage dans les arrêts de jeu (2-2, 94e)

Bossière B 2 – Arquet B 2

La première période restait vierge de tout but (0-0). Wouters déflorait la marque dès la reprise (0-1, 49e). Maisin renversait la vapeur passé l’heure de jeu (1-1, 70e ; 2-1, 72e). Maillen égalisait en fin de match (2-2, 85e). "Mes joueurs ont prouvé avoir les qualités pour viser la colonne gauche", se réjouissait le T1 vedrinois Alexis Gambier.

Sauvenière 1 – Naninne 1

Les Wawas prenaient l’avance sur un centre-corner de Misson, qui trouvait la lucarne opposée (1-0, 14e). Hermand égalisait avant la demi-heure (1-1). La seconde période était marquée par un piquet de chaque côté. "Je suis content de la combativité des joueurs", soulignait le coach naninnois Stéphane Decraux.

Lustin 3 – Ligny 1

Les Verts prenaient l’avance sur un coup franc de Duvivier dévié par Hennau (1-0, 20e). À l’approche du repos, le Lignard Fouka voyait rouge (32e) suite à une altercation avec Duvivier. Malgré leur infériorité numérique, les Sambriens dominaient la reprise. L’omniprésent Duvivier (2-0 sur une bicyclette, 65e ; 3-0, 73e) tuait tout suspense. Léonard sauvait l’honneur visiteur (3-1).

Wépion 2 – Éghezée 1

Les visiteurs prenaient l’avance via Poskin (0-1, 16e). Grâce à Wauters (1-1, 22e), les Fraisiers n’avaient pas le temps de douter. En fin de première période, les Eghezéens se créaient deux grosses occasions. Après le repos, l’inévitable Marion offrait les trois points aux siens d’une superbe frappe (2-1, 77e). "Déçu du résultat, fier de mon équipe", analysait le T1 Guillaume Gautier.

Rhisnes 1 – Gesves 2

Tonneau plaçait les Rhisnos aux commandes (1-0, 6e). Adelbrecht égalisait à l’approche de la demi-heure (1-1). Hannecart offrait trois points précieux aux siens (1-2, 79e).