Arbitre: M. Bonanno.

Cartes jaunes: Mauléon, Moro Peral.

Buts: Scafidi (1-0 pen. 9e), Sbaa (2-0, 19e), Tadjenant (3-0, 55e), D. Bajraktari (4-0, 79e).

LOYERS: Salmon, Sbaa, Dandoy, Colard, Déli Bajraktari (30e Tadjenant), Richir (60e Deart Bajraktari), Scafidi, Nguea Edimo Ava, Bouyaalan (80e Seutin), Mathy (69e Collard), Mauléon.

GRAND-LEEZ: Delvaux, Piret (67e Longin), Grégoire, Evrard, Kindermans, Brouir, Trigaux, Fournier, Van Bets (46e Depireux), Boreux (74e Moro Peral), Gilles (46e Boigelot).

Privés de Crevits, de De Fraipont et de Delens, blessés, et de Lampecco, en vacances, les Loyersois ont dominé des Gembloutois orphelins d'Ayika, de Francotte, de Gilissen, du gardien Legrand (douleurs dorsales) et de Piazzalunga (entorse), blessés, et de Ligot. Incertain en semaine, Boigelot prenait place sur le banc.

Après le coup d'envoi donné par Fernand Timsonet, les visités prenaient l'ascendant. Le virevoltant Nguea Edimo Ava poussait Kindermans à la faute (8e). Scafidi prenait Delvaux à contre-pied (1-0). "On ne garde pas assez le ballon!", lançait l'arrière gauche Gauthier Piret, mis sous pression durant la première période par Antoine Richir. Passé le quart d'heure, Fournier voyait sa tête s'écraser sur l'équerre du but. de son gardien Delvaux! Sur le coup de coin, Sbaa doublait la mise (2-0). Deux buts sur autant de phases arrêtées.

Les visiteurs équilibraient alors les échanges. La tête de Gilles filait sur le piquet (26e). Dans la foulée (27e), Boreux manquait la conversion d'un penalty. La chance gembloutoise était passée. En début de seconde période, les Loyersois éprouvaient quelques difficultés à poser le jeu. "Trop de déchets!", leur lançait Jean-François Beguin. Un message compris par Bouyaalan. Son travail monstrueux était exploité par Tadjenant dont la fusée du pied gauche se logeait dans la lucarne opposée (3-0). La messe était dite. Après une frappe puissante de Mauléon sur le cadre (58e), D. Bajraktari profitait d'une incompréhension défensive pour fixer les chiffres (4-0). Le dernier pressing gembloutois restait vain. Les Loyersois ont réussi leur première. Au contraire des Grand-Leeziens.