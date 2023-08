Le bon coup de Petit-Waret à Jambes

"Pour notre déplacement à Jambes j’ai eu du mal à composer un quinze regrette le mentor andennais Nicolas Marino Ceci dit on s’est bien defendu et ouvert le score sur corner au quart d’heure. Après on a attendu et resté très calme. Maintenant il est clair que Jambes aurait mérité un autre score. Que dire d’autre si ce n’est que je suis satisfait de la bonne mentalité de mes joueurs qui ont tous tiré dans le même sens. Mais attention à la suite de notre calendrier qui ne sera pas simple".