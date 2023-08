La maturité peut faire la différence

Temploux B 5-Mazy 5

Les Marbriers trouvent les premiers la cible grâce à Migeot à la 3e. Après l’égalisation de Poncelet, les gembloutois creusent l’écart via Migeot et Dussart coup sur coup. Kesch et Deguillaume rétablissent la parité avant la pause. À la reprise, Van Tielen pour les mazyciens et Kesch côté Aviateurs alimentent le marquoir. Van Tielen semble donner la victoire aux siens à la 84e. L’interruption de 20 minutes dûe au malaise du temploutois Dury et l’attente de l’ambulance déconcentrent les hommes de Quentin Journée qui concèdent le nul de Winandy à la 93e

Flawinne B 3-Sauvenière B 1

Les Wawas vont regretter de ne pas avoir ouvert le score dans le premier quart d’heure quand Hubert, Chantraine et Renier se heurtent soit aux superbes interventions du gardien René Jacques soit à la latte. Les Gozettis vont ensuite tenter leur chance deux fois par Filée à la 35e et 37e. Les visités reviennent avec de meilleures intentions et à la 50e, un tir à distance de Viaggi trompe Bartet. Les Namurois vont doubler la mise à la 63e par Pairoux, bien servi par Di Primo. Le penalty loupé par Brosteaux à la 77e va relancer la machine gembloutoise. A la 80e Pinchart réduit la distance. À la 92e, Boccart tue tout suspense

Jemeppe B 0-Salzinnes-Namur 1

Les banlieusards commencent bien leur championnat même si les Chimistes revendiquaient le nul Le seul but de la partie a été inscrit à la 55e par Haidagi Kona.

Falisolle-Aisemont 2-Onoz 2

En dépit de la parité, la déception était plus sensible dans le camp des Coalisés. Ces derniers étaient menés à la 19e sur une rose de Van Aerschot. À la 36e, Riciputo ramenait le Standario dans le sillage visité. Van Aerschot se chargeait de remettre celui-ci aux commandes à la 50e. À la 85e, Houbion arrachait une unité pour les siens.

Lesve B 1-Moustier B 5

Les Zèbres avaient réalisé l’essentiel en 1ère période en se détachant par des buts de Chemlal, Fournier et Dejaiffe. Trinaux rendait l’espoir aux siens à la 55e. En fin de partie, Maroye et Fournier scellaient le sort des Fusionnés.

Emines B 3-Taviers B 2

Les Bruyérois démarraient dès la 6e en trouvant l’objectif par Gillet. Un doublé de Jamart inversait la tendance aux 7e et 9e. Le savon passé par le coach Louis Marchal faisait effet dès la 50e quand Seumaye ramenait la parité. Le but de Michaux à la 58e était suffisant pour assurer les trois points aux visités.

Floreffe-Ham 3-0

Le coach floreffois, Vincent Collet, regrettait que ses troupes aient manqué de réalisme devant le but avec le seul but de vanderwauwen dans la besace à la pause. les Bleus devaient attendre les dix dernières minutes et deux nouveaux buts de Vanderwauwen pour assurer leur 1er succès.

Auvelais B 1-St Gérard 8

Les Brognois n’ont pas fait dans la dentelle face aux jeunes sambriens. Ils ne menaient que 0-2 à la pause (Baguet et Bloc) avant qu’un triplé de Libert à la reprise ne les voit s’envoler. Le but de Thuysbaert à la 70e était anecdotique. Dehan, Dumont et Picavet alourdissaient la punition.

Benoît JADOT