Houyet l’emporte au caractère

À la fin de la rencontre face à Bièvre, Thomas Dumont le coach d’Houyet était particulièrement content de la prestation de ses hommes. " Au final, il me manquait 12 joueurs pour le match de ce week-end, j’ai dû bricoler un peu. Les joueurs présents dans l’équipe d’aujourd’hui ont tous affiché une mentalité exemplaire, le spectacle n’était pas forcément au rendez-vous aujourd’hui mais on a gagné au caractère et surtout en se battant les uns pour les autres. " Du côté adverse, Thierry Jacquemart n’a pas apprécié ce qu’il a vu. " Nous avons fait un non-match aujourd’hui, nos adversaires ont affiché beaucoup plus d’envie que nous, ils méritent la victoire. Il faut qu’on retrouve rapidement le niveau qu’on a affiché lors des matchs de préparations. "