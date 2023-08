Evelette-Jallet se sépare de Bojovic

C’est une drôle de nouvelle que Petar Bojovic a appris ce dimanche. Le staff d’Evelette a signifié au défenseur namurois qu’il n’avait plus besoin de ses services, dès avant la première journée de championnat, pour laquelle il était absent comme prévu . "On me reproche de ne pas avoir le niveau de la P1 ainsi que le trop grand nombre de buts encaissés dans les matches de début de saison, notamment en coupe. Je n’ai pas pu avoir d’autres explications du coach", explique l’expérimenté (39 ans) défenseur jambois qui évoluait à Tamines la saison dernière avant de quitter le club prématurément. L’ex-Merle et ex-Cinacien, qui a évolué au Lierse, se retrouve donc de nouveau libre à quelques jours de la fin du mercato…