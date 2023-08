Eghezée aime l’anonymat

Et pourtant, en s’imposant, 6-1 face à une formation boninnoise qui s’est renforcée, les Sang et Marine ont bel et bien attiré l’attention "Certains ne nous ont pas désignés dans les favoris et c’est tant mieux" , affirme, Mathieu Roland, le mentor hesbignon. Malgré l’ampleur du score, il n’était pas tout à fait satisfait de cette nette victoire "Je suis peut-être dur avec mes joueurs mais, j’estime que nous avons encore loupé beaucoup trop d’occasions. Et, nous devons encore améliorer notre fond de jeu" , estime-t-il. Pas question donc de se reposer sur ses (premiers) lauriers. Pour sa part, l’entraîneur de Boninne B, Alex Clarinval s’attendait à un rude challenge certes. "Mais, de là à prendre six buts, je ne pensais pas" , entame l’intéressé. "Bien sûr, notre adversaire est une formation qui joue le haut du classement chaque année. Cela confirme que nous ne sommes pas encore totalement prêts" . Du travail aussi pour le mentor namurois.