Double succès pour Planois et Pironchamps

Senzeilles qui a raflé les trois points à Presgaux, retrouve des couleurs mais reste sur le huitième fauteuil avec 31 points. Il leur reste trois luttes à St-Denis et à Planois pour terminer par Villers.

Les Biesmois, qui ont engrangé quatre unités après leurs victoires sur St-Marc et Presgaux, totalisent 34 points mais sont loin d’être rassurés d’autant qu’ils doivent encore affronter Warnant et Senzeilles sur leur ballodrome avant de visiter Fontaine, qui sera peut-être assuré du titre.

Pironchamps a également fait la bonne opération en sauvant le point face à Fontaine et raflant la mise aux dépens de Villers-le-Gambon, démobilisé. Les protégés d’André Legrain grimpent à la troisième place, avec 36 unités et sont quasi rassurés avant de recevoir Clermont et de visiter Vodelée, condamné à la relégation.

Avec dix-neuf livrées hors cadre, Warnant a gaspillé un point face à Vodelée, qui fit de la résistance jusqu’à 9-8. Les protégés d’Olivier Carly, qui totalisent 34 unités devront batailler à Planois avant de viser les trois points contre Saint-Denis, la lanterne rouge.

St-Marc devra profiter de la venue de Villers pour se mettre à l’abri avant d’accueillir Clermont, un concurrent direct.