Des débuts compliqués pour Graide

À l’issue de la rencontre les opposant à Graide, les sourires étaient présents sur les visages des joueurs de Pessoux. Une victoire pour entamer la saison, cela fait longtemps que ce n’était pas arrivé aux joueurs de Jean-Philippe Set-Marie . "C’est clair que par rapport à la saison passée, il n’y a pas photo et que ce succès fait plaisir", déclarait l’entraîneur à l’issue du match. "Nous sommes en pleine reconstruction et avons 14 ou 15 nouveaux joueurs. Il faut que la mayonnaise prenne encore, mais je suis content de cette première, même si nous avons raté énormément d’occasions et que nous nous sommes fait un peu peur." En face, Yoan Masson, le coach graidois tenai un autre discours. "La victoire de Pessoux est totalement méritée. Nous avons livré un non-match et n’aurions pas pu revendiquer quoi que ce soit. Mes joueurs étaient à côté de leurs pompes. Maintenant, c’est aussi une toute nouvelle équipe. Nous sommes en pleine reconstruction et il nous faudra du temps."