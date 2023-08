22-24, 21-14, 19-18, 15-15.

CINEY: Tshiteya 4, Depetter, Husson 17 (2x3), A. Balthazar 2, Laroche 7 (1x3), Jacques 2, De Jaeghere 9 (3x3), Gielen 10 (2x3), M.Balthazar 8, Lecoutre, Malliar 13.

À nouveau confrontés à une équipe de TDM1, les Cinaciens ont une fois de plus créé la sensation en s’imposant au bout d’un match haletant. Fort de cinq points d’avantage, Ciney parvient à tenir pendant près de 9' avant de voir les Luxembourgeois passer devant pour mener 22-24 au terme du premier quart-temps.

Les visiteurs confortent leur avance à l’entame du second quart (22-28) mais à 27-30 les Namurois redressent la tête et emmenés par un impressionnant Husson infligent un 14-0 à des Chestrolais médusés et de nouveau menés 41-30 puis 43-38 au repos.

L’écart se stabilise dans le troisième quart et si Neufchateau recolle à 52-52 à la 28e, l’équipe locale ne se laisse pas dépasser et repart à 62-56 à la demi-heure. Le match reste indécis et si M.Bizmana donne du fil à retordre à la défense cinacienne, le collectif de l’équipe locale parvient à compenser pour finalement émerger et signer ainsi un deux sur deux dans cette coupe, laissant entrevoir de plus en plus une possible qualification pour le tour suivant.

Belgrade 77 –Liège 67

25-14, 19-23, 17-18, 16-12.

BELGRADE: Beca 9 (1x3), Demars 8 (1x3), Davreux 14, Pretto 7 (1x3), Hucorne 12 (1x3), Cerquarelli 11, Bampolineza 6, Mommer 8 (2x3), Lhoest 2

Ce ne fut pas sans mal mais les Belgradois ont fait preuve de caractère et de solidarité pour se défaire d’une équipe de Liege principalement menaçante par ses deux doubles mètres.

La partie débute bien pour l’équipe locale qui fait valoir sa vitesse de jeu pour faire la course en tête et prendre une avance de plus de dix unités au terme du premier quart-temps: 25-14.

Si l’écart se stabilise pendant encore cinq minutes (34-25), les Liégeois prennent petit à petit l’ascendant dans le jeu intérieur et reviennent à 39-37 mais Beca et Davreux font 44-37 au repos.

La reprise est compliquée pour les Namurois (44-43 à la 22e) mais la réaction ne se fait pas attendre et ce sont à nouveau six points qui séparent les deux équipes à la demi-heure: 61-55. À la 35e, Liege passe devant pour la première fois de la partie mais les Belgradois ne paniquent pas et font preuve une fois encore d’une belle solidarité pour revenir et finir le travail en beauté avec au final dix points d’écart: 77-67.