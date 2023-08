Cartes jaunes: Bernard, Velghe, Cigana, Leemans, Lotte, Lepage, Namêche, Lesire.

BIESME: Jacquet, Leemans, Dubois (88e Lambot), Mollet, Wackers, Pratz, Lotte, Graulus, Descarpentries (70e Lambert), Blanchard, Depaemelaere (81e Fabris).

BOSSIERE: Lesire, Nameche, Bauduin, Cigana (75e Bisanti), Laidi, Lepage, Laurent, Velghe (46e Mpia Massa), Ginion (64e Rossomme), Bernard, Lengelé.

C'est le tout jeune M. Meyvisch qui donne le coup d'envoi de la saison pour les Biesmois et les promus gembloutois. Des "Verts" qui sont bien organisés, tel un bloc, et empêchent le collectif djobin de trouver facilement la faille. En terme d'occasions et de possession, ce sont bien les hommes d'Olivier Defresne qui dominent mais le marquoir reste figé sur 0-0. Et pourtant, les "Rouges" ont de belles possibilités avec un frappe de loin de Dubois ou bien le centre de Léo Graulus, excellent ce samedi, qui traverse tout le rectangle mais Lotte arrive un temps en retard. Mais la plus belle action est pour "Pat" Pratz, qui voit son goal annulé pour une situation de hors-jeu. En seconde période, les hommes de Michael Noel ne fléchissent pas et mieux, se procurent des actions dangereux avec notamment en contre, Mpia, monté au repos, qui trouve le petit filet. De l'autre côté, Biesme enchaine les offensifs mais un grand Lesire se trouve dans le goal et repousse toutes les tentatives. "C'est deux points de perdus, souffle le coach biesmois, Olivier Defresne. Des points que l'on doit déjà aller reprendre à Grand-Leez." "On aurait signé des deux mains avant le début de la rencontre pour un tel résultat!" clament les deux Gembloutois, le T2 Gilles Fossion et le gardien, Antoine Lesire.