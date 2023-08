Candidat au titre, St-Servais n’a laissé que les miettes à ses hôtes pourtant au complet. Dans une lutte à sens unique, les frappeurs Lelièvre, Charlot et B. Dhyne s’en donnèrent à cœur joie. Le marquoir afficha successivement 0-5, 1-7, 2-12, 2-13.

Miavoye 13 – Meux 10

Les Meutis prirent un encourageant départ en menant 3-4. Les Walhérois, sous l’impulsion de Dufour à la livrée et du duo Mansour-Pairoux au rechas, alignèrent quatre jeux de rang. À la reprise, Laurent remplaça Dumont blessé. Les Bruyérois, avec Troonen en évidence, relancèrent le suspense à 8-7 et 12-10 avant de baisser pavillon.

Maubeuge 13 – Thy-Thuillies 6

Les deux équipes montrèrent deux visages bien différents. Après avoir enlevé le jeu initial, les Français furent inexistants ce qui permit à leurs invités de s’isoler à 2-6. En grapillant un point, la mission était accomplie et le maintien assuré pour les Walcouriens. La suite ne fut plus qu’une parodie.

Meux 13 – Havrenne 8

Les échanges furent équilibrés au premier acte. Les visités, sans Joaris, virèrent en tête au repos (7-5). À la reprise, Lucas Moreau officiait pour la première fois en remplacement de Troonen. Privés de Frérotte et Hautot, les Rochefortois, emmenés par Petit au service ainsi que Jaumotte et Lavis sur le rectangle, accrochèrent le point à 8-5. Avec Dumont et Zicot au rechas, les Meutis filèrent au but.

Purnode 11 – Thy-Thuillies 13

Lutte de fin de saison disputée en dilettante. Les Brasseurs menèrent 5-2 puis les Walcouriens, emmenés par Delsipée rétablirent la parité et gardèrent le contact jusqu’au repos (7-6). Avec Macor et Denis en évidence à la frappe, les jeux allèrent en partage avec beaucoup d’irrégularité au tamis. À 11-11, les visiteurs entérinèrent la victoire.

Sart B 13 – Miavoye 11

Les Walhérois méconnaissables ont surtout fauté à l’envoi avec 25 baraques. Les jeux allèrent en partage jusque 5-5 puis les visiteurs menèrent 5-7. Sous la conduite de Cornet et Mahy, les visités s’approprièrent le second acte pour prendre résolument le commandement à 8-7 et 10-8. Leur victoire relance le suspense pour les barrages (13-11).

Clermont 10 – Maubeuge 13

Après le partage des quatre premiers jeux, les visiteurs opérèrent la cassure (2-6 et 3-7). À la reprise les Dupéroux, Bastien, Westyn et Stoupy s’employèrent à sauver la mise (6-8) avant de s’accrocher jusque 10-11.