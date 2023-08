Un derby sambrien plongé dans l’inconnu ?

Autre point positif de la phase de préparation, nous avons marqué à chaque match. Point négatif, nous avons aussi encaissé à chaque match. Vu les vacanciers et blessés, j’ai été contraint de changer l’équipe à chaque match. Créer des automatismes fut compliqué. La venue de l’Etoile Tamines est un match spécial puisque c’est le premier du championnat. Il est important de bien commencer pour ne pas se mettre de pression inutile. Je ne connais pas du tout l’adversaire, mais, de toute façon, nous jouerons tous les matchs avec l’objectif de les remporter et avec la plus belle manière possible. Étant donné que le derby se joue à domicile, j’espère voir beaucoup de supporters. Tout le monde est disponible pour commencer le championnat, sourit le T1 taminois Maurizio Lo Manto. Nous allons essayer d’entamer de la meilleure des manières cette nouvelle série, inconnue pour moi qui viens du Hainaut. Nous savons que Moustier possède une belle équipe. Que le meilleur gagne !"