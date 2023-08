Un bon test pour commencer le championnat

Tant les Ayets que les Andennais auront joué un rôle en vue la saison dernière avec une participation au tour final. Le scénario sera-til identique cette saison ? Rien n’est moins certain vu que les choses ont changé chez les deux adversaires. La formation famennoise a modifié une belle partie de son noyau pour donner plus de chances à la jeunesse, issue des voisins rochefortois "Nous ne sommes pas encore tout à fait prêts", entame Michaël Depierreux le T. 1 des Grottis, "Nous n’aurons pas de gardien pour ce 1er match. Cédric Henin devra s’aligner entre les perches". Avec une double casquette puisqu’il coachera aussi l’équipe chère au président Volvert: "je pars en vacances quelques jours", explique l’intéressé, embêté également par l’absence d’un pion majeur, William Déom. "Quoi qu’il en soit, même si je ne connais pas la série, nous voulons réaliser un bon résultat". Pas plus d’indications pour son vis à vis, Grégory Licour "Il y a beaucoup de nouvelles équipes. Je me souviens que Han faisait partie des ténors en 4 D", note l’entraîneur des Orangés. "Il nous reste du travail surtout au plan tactique. Ce n’est que depuis deux semaines que j’ai à ma disposition un noyau plus ou moins complet. Ce sera un premier bon test pour nous situer", conclut le coach des Andennais.