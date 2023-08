Rochefort veut franchir un cap

Convaincant lors de toute sa préparation, Rochefort a disputé un dernier match amical face à Ciney (1-1) pour clôturer sa pré-saison. Alors que le début du championnat se rapproche à grand pas, les Unionistes ont l'occasion de prolonger leur parcours en Coupe de Belgique. Mais ils doivent d'abord franchir l'obstacle de Sint-Eloois Winkel Sport (Nationale 1), lors du quatrième tour de la coupe de Belgique, au Ter Schueren Park, ce dimanche. "On travaille dur. On veut aller le plus loin possible en Coupe. Si on peut aller chercher un match contre un D1, pourquoi pas. Mais le plus important reste le championnat", affirme Lucas Geurde, qui a joué 30 minutes lors de la rencontre à Ciney. Un succès qui ravirait sans conteste les supporters rochefortois, mais également les joueurs puisqu'en cas de victoire, le cinquième tour sera disputé au Parc des Roches.