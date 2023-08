Reprise dans un contexte amical pour Ham et Philippeville

L’heure de l’entrée en lice a sonné pour tout le monde mais pour les coachs des Hannetons et des Frontaliers, ce premier duel aura une connotation plus sympathique vu que les deux hommes se connaissent amicalement depuis pas mal de temps. Durant 90 minutes pourtant, cette amitié sera mise sur la touche "Nous sommes bien préparés", annonce d’ailleurs Frank Van Crutsen, le mentor des Balouches "Nous avons atteint le 3e tour de la Coupe. Nous comptons continuer sur cette bonne lancée", prévient-il. Le nouveau T.1 sambrien a insufflé le sérieux qui a parfois manqué aux groupes précédents pour viser le haut du tableau. "J’ai un noyau riche en qualité, rehaussé par l’arrivée de quelques éléments intéressants". Le tour final sera dans le viseur des Jaune et Noir "L’importance de bien commencer n’échappe à personne. À domicile, nous viserons les trois points", affirme, confiant, le responsable sportif sambrien. Son homologue, Remy Liessens, nourrit aussi de belles ambitions avec un groupe totalement remanié. "Nous affichons 15 transferts", confirme notre interlocuteur. "Tout se met bien en place. Nous avons doublé tous les postes et misé sur quelques jeunes de la région. Il ne nous reste plus qu’à réceptionner notre synthétique et tout sera parfait", annonce-t-il. Remy Liessens s’attend à un match serré "Avec beaucoup de duels. mais, nous sommes prêts", considère le coach de Philippeville.