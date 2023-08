EVELETTE : Blessé : Benothman ; Vacances : Ntwali ; Incertains : Becker, Baudoiin, Dion

Après deux revers cinglants, une mise au point s’imposait chez les évelettois “Vu les résultats, nous nous devions de réagir, explique le coach Olivier Cauz, nous avons discuté avec les joueurs mardi afin de les faire réagir et la réaction ne s’est pas fait attendre, dès le lendemain nous avons battu Wanze en amical.” À noter que la nouvelle recrue Diamonde Lacine (D3 Polonaise) devrait être opérationnelle pour samedi.

NISMES : Blessés : B.Fraiture, Broutin, Sirat ; Absents : Cordioli, M.Fraiture

Les Nismois commencent par du costaud avec ce long déplacement à Evelette. “On commence par du très lourd, direct dans le bain, annonce l’entraîneur fagnard, Sam Cabaraux qui peut compter sur un noyau assez large pour combler les différentes blessures et absences. Après, Evelette sort de deux éliminations en Coupe. Soit on peut les blesser encore un peu plus ou alors on aura la réaction de la bête blessée.”

MEUX B – CHEVETOGNE (s. 20h) : Les Meutis confiants, les Cinaciens déforcés

MEUX B : Absent : B. Dhyne ; Retours : Delcorps, Lecomte

Qualifiés en Coupe provinciale ce mardi 15 août face aux coalisés de Flavion-Morialmé, les protégés de Clément Moors se disent confiant avant les 3 coups. “Face à une formation de l’élite, c’était un bon test et nous avons fait le taf, souriait le T1 des Verts. La préparation s’est bien déroulée et nous sommes confiants avant de recevoir Chevetogne. Beaucoup d’observateurs considèrent les Cinaciens comme outsiders. Ce sera donc un nouveau test samedi.”

CHEVETOGNE : Blessés : Cowez, Louis Minon, Jugnot et Struvay ; Incertains : Sevrin, Desille et Mohimont ; Absent : De Bona.

Michaël Desille est on ne peut plus prudent. “Tout n’est pas au beau fixe. Pour le moment, j’ai quatorze joueurs aptes à jouer, dont deux gardiens. Or, ce déplacement n’est pas simple. On nous attend sur un terrain synthétique avec quelques renforts descendus de D2 en P1. Prudence.” Après ce déplacement à Meux, Chevetogne recevra Beauraing avant de se rendre à Evelette puis d’accueillir Biesme…

BEAURAING – SPY (d. 15h) : Rudy Anciaux compte faire souffler

BEAURAING : Absents : T De Becker, Ansiaux ; Blessés : N Dasty, Gorge, Mont, Fallon.

Première à domicile avec Stéphane Toupet à la barre pour les Beaurinois mis en confiance après leur parcours en Coupe de Belgique. “On a vraiment fait une bonne préparation, tant durant les matchs amicaux qu’en Coupe. Il faut maintenant gérer les forces en présence et tenter d’entamer le championnat par une victoire face à une solide opposition avec un coach d’expérience et de grande qualité. On jouera la gagne comme à chaque fois.”

SPY : Blessé : Frate ; Incertain : Lisman ; Retour : Nicolas.

Sur la lancée de la qualification jeudi soir à Somzée en Coupe provinciale, les Ecureuils de Rudy Anciaux vont-ils ramener les 3 unités chez les Famennois ? “Face à une équipe beaurinoise constituée de jeunes joueurs physiques et techniques, je vais faire tourner mon noyau, clame le nouveau T1 jemeppois. Notre préparation se passe sereinement. Je suppose que Beauraing n’a pas oublié l’élimination en Coupe la saison dernière et sera revanchard.”

CONDRUSIEN – US DINANTAISE (S. 20 h) : Un test grandeur nature entre voisins

CONDRUSIEN : Absent : Henrot.

Les Verts entament la saison avec la venue du voisin dinantais. “Pour cette première à domicile, nous allons rencontrer une belle équipe de Dinant qui défend bien. Nous espérons avoir du monde au bord du terrain”, dit Damien Trimboli qui espère que ses joueurs seront prêts pour ce choc. “Nous concernant, j’ai l’impression que la préparation a été court et, en toute sincérité, nous avons bien travaillé, mais je ne sais pas si nous sommes prêts à entamer le championnat.”

DINANT : Blessés : Daxhelet, S Leyssens ; Incertains : Taminiaux, Capouet

Premier déplacement et premier gros client pour les hommes de Vincent Strobbe. “On va pouvoir se situer face à un adversaire coriace qui joue toujours le haut du panier. Tous les matchs sont à prendre cette saison avec des adversaires tous de qualité. J’estime que l’on possède suffisamment de qualités pour jouer la victoire à chaque rencontre. L’arrivée de Yanis Missé Missé, fils de Jean Jacques, apportera une solution supplémentaire.”

ANHEE – FLAVION (d. 15h) : Une première à ne pas sous-estimer

ANHÉE : au complet.

Pour le petit nouveau au sein de cette élite provinciale, c’est une première. Qu’il ne faut évidemment pas négliger. Le coach Éric Jonckers nous confiait il y a peu de temps : – “J’ai de bons éléments sous la main. Il va falloir tout mettre en œuvre pour trouver, le fond de jeu le plus prolifique. Il me reste deux semaines pour mettre le tout au point. ” Nous voilà au bout de ces quinze jours. Il y aura encore des choses à améliorer. Mais avant tout, il faut y aller avec les tripes.

FLAVION-MORIALME : Absents : Lamour, Pessleux ; Incertain : M.Delcourt

Premier gros déplacement pour les Rouges qui vont rendre visite à leurs copains promus d’Anhée. Avec beaucoup d’amitiés d’un côté comme de l’autre. “Il risque d’y avoir un match dans le match entre les Dinantais, souligne le coach flavionnais, Eddy Morue qui n’a qu’un objectif. Il faut revenir de là avec quelque chose. On risque sans doute d’être attendu par les Anhéois.”

FERNELMONT – ROCHEFORT B (d. 15 h) : Rapidement changer de mentalité

FERNELMONT : Absent : Houart Q. ; Blessés : Lorent G, Jacques M., Leblanc O.

Motivé après sa victoire contre Rixensart, Fernelmont a dû remettre les pieds sur terre après sa défaite contre Ligny. Lacunes en terme de leadership, de créativité offensive, d’agressivité résument ce dernier match. “Nous sommes agressifs lorsque nous sommes malmenés, avoue Benjamin Joine. Nous devons changer cette mentalité. Nous devons être maître du ballon. Malgré quelques absents, nous restons positifs pour le début de saison.”

ROCHEFORT B : Suspendu : Wauthy ; Blessés : Coduti, Collin, Kersten ; Incertain : Mahin

Pour sa première parmi l’élite provincial, Rochefort qui se déplacera à Fernelmont ce dimanche, espère avant tout se situer dans sa nouvelle série. “Nous partons dans l’inconnu, dit le coach Grégory Servais, nous allons aborder cette rencontre sereinement, sans pression. Nous sommestoujours en préparation et cette rencontre sera un excellent test pour nous face, je pense, à une équipe du même calibre que nous.”

BIESME – BOSSIERE-GEMBLOUX (s. 20h): Bossière dans le grand bain de la P1

BIESME : Blessé : Deppe; Absents : Nitelet et Wauthy

Après plus d’un mois de préparation, les Djobins sont d’attaques pour entamer le championnat avec la réception du promu Bossiere. «Au vu de notre préparation, nous semblons prêts, avoue l’entraîneur biesmois, Olivier Defresne. Maintenant, méfiance d’une équipe qui reste sur l’euphorie d’une montée. Mais nous sommes aussi en confiance pour bien démarrer ce championnat!»

BOSSIÈRE-GEMBLOUX : Blessés : Decaluwe, Guede.

«Si notre campagne de préparation fut assez mitigée, la rencontre de coupe de province (succès 5-2 contre Rochefort B, NDLR) nous a rassurés, précise le T1 Michaël Noël. Nous nous sommes plutôt bien sortis de ce premier match de compétition. Nous nous déplaçons chez l’une des équipes du top 3. Si nous n’irons pas confiants, nous évoluerons avec nos armes. Nous jouerons le coup à fond pour ne pas nourrir de regrets.»