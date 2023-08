Les Meutis, vainqueurs des Flandriens de Hoger op Kalken lors de leur précédent match de coupe deux buts à zéro, accueillent les Limbourgeois de Achel (P1) pour ce quatrième tour de Croky Cup.

À la veille de la reprise du championnat en D2 ACFF, les hommes de Laurent Gomez affûtent les derniers détails et profitent de chaque occasion pour se tester.

"Mon noyau est complet, j’ai juste deux joueurs incertains car légèrement blessés, je verrai à l’entraînement de ce vendredi soir s’ils jouent dimanche ou pas", lance Laurent Gomez, coach meuti. Ce dimanche, c’est un match de coupe. Le plus important pour nous était de passer la rencontre de la semaine dernière pour avoir un match en plus à disputer avant la reprise du championnat. On ne s’attendait pas à jouer conte Achel, mais plutôt contre Lier. Maintenant, le but, c'est que tout le monde soit concerné pour préparer au mieux le championnat, et aussi de voir l’état de forme de chacun."