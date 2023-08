L'expérience face à la jeunesse pour Pesche en D2B

Pour débuter, les Poires offrent l’hospitalité à Pondrôme. "On commence par du lourd d’autant qu’ensuite, nous irons à Gedinne, soit deux des participants au tour final. C’est du costaud avec notamment Magis le buteur. En avril dernier, on s’était d’ailleurs pris une claque (1-8). J'espère ne plus revivre pareil scénario. On fera le gros dos et nous devrons veiller à ne pas laisser trop d’espace aux Beaurinois."

Arrivé de Couvin-Mariembourg, Delchambre, le nouvel attaquant est indisponible tandis que N. Brasseur et Marteleur sont incertains.

Avec un noyau de 23 joueurs, Pondrôme dispose de plusieurs solutions. "Tous les postes ont été doublés pour ne plus connaître les difficultés rencontrées en fin de saison dernière," confie Pierre Devuyst.

Un coach qui est satisfait de la préparation. "En dépit des allées et venues, les gars ont très bien travaillé et sont prêts pour ce premier rendez-vous que louperont F.Massart et Debacker, en examens. On veut lancer la saison par un succès avant d’affronter Schaltin."