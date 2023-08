Les Coalisés partent avec plus d’ambition

Les Bleus ont connu un championnat difficile avec une relégation la saison dernière et ont transféré en vue de renaître à des ambitions plus en rapport avec les espoirs du comité. Le coach, Éric Delmelle, le confirme bien volontiers avant de recevoir le Standario. "Le bilan des matchs amicaux est positif" (avec notamment un succès 4-0 contre l’équipe B d’Onoz), nous visons le milieu de classement et, si l’opportunité se présente, pourquoi pas viser mieux ?", entame le coach sambrien "Nous sommes en tout cas plus compétitifs pour le prochain exercice". À lui de faire prendre la sauce avec de nouvelles forces vu que l’ex coach a embarqué une grande partie de l’ancien groupe à Moustier. "J’attends encore un ou deux renforts", annonce Éric Delmelle. "Entamer le championnat par une victoire serait idéal pour lancer la machine et alimenter le capital-confiance". Marc Jodogne, le mentor onozien, devra, quant à lui, tenir compte d’un paramètre qui risque d’être récurrent." Nous avons 25 éléments pour les deux formations", note l’intéressé. Ce qui ne l’empêche pas de nourrir certains souhaits sportifs. "Nous viserons le top 5 comme la saison dernière. Car, décrocher une tranche me semble difficile", concède Marc Jodogne "Nous misons sur la jeunesse et sur la motivation vu qu’il s’agit quand même d’un petit derby. Prendre des points en début de championnat est souvent important", conclut-il.