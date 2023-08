Respectivement deuxièmes en P4 A et B en fin de saison dernière, Jambes et Petit-Waret sont désireux de prendre un bon départ. Normal pour deux formations qui nourrissent le même et premier objectif, le maintien. "On devrait avoir affaire à deux équipes qui veulent débuter le championnat de belle manière confie le coach jambois Michael De Troyer Malgré des vacanciers et des blessés, la préparation s’est bien passée avec notamment une très belle prestation face à la P2 de Bossière. Ceci dit, à domicile, nous devons faire le nécessaire pour l’emporter. Il serait intéressant de prendre rapidement les points pour se mettre tout aussi vite à l’abri. Comme pas mal de joueurs seront disponibles, je devrais opérer des choix".

Du côté des Biwacks c’est visiblement le même son de cloche. "Lors de la préparation de nombreux joueurs n’étaient pas présents. Vacances et blessures obligent explique le mentor andennais Nicolas Marino Pour aller chercher quelque chose à Jambes, au minimum un point, il faudra se montrer combatif. Comme on n’est pas encore suffisamment prêts physiquement, normal à cette période, notre tâche ne sera pas facile. Par la suite, il s’agira de monter en puissance afin de grappiller rapidement les points nécessaires au maintien".

Boninne – Loyers et Grand-Leez – Saint-Germain sont deux derbys qui mériteront le déplacement.