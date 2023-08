Houyet décimé avant d’affronter Bièvre

Ce dimanche, Houyet reçoit Bièvre dans le cadre de la première journée du championnat. Ce choc entre 2 possibles candidats au tour final est un bon test pour voir si les équipes sont prêtes physiquement. Cependant pour le coach d’Houyet, Thomas Dumont la rencontre s’annonce compliquée. " Ce week-end, 14 de mes joueurs sur m on noyau de 27 seront absents. Je vais composer avec les joueurs à ma disposition mais c’est difficile de reproduire les choses vues durant les entraînements avec autant d’absents, en temps normal, une rencontre face à une équipe comme Bièvre est déjà très ardue, ce dimanche, elle le sera encore plus. Nous allons nous battre avec nos armes et donner notre maximum pour repartir avec les 3 points. " Du côté de Bièvre, Thierry Jacquemart sait que cette rencontre ne sera pas une partie de plaisir. "Houyet a fait venir de très fortes individualités cette saison, je m’attends à un match très complexe. J’ai aussi quelques joueurs absents: Valentin Lessire, Valentin André, Jordan Mayanga ainsi que Charlie Colson. je vais devoir trouver des solutions. On veut sortir de ce match victorieux afin de bien débuter cette nouvelle saison, il va falloir être vigilant de la première à la dernière minute si nous voulons y arriver."