Défaite interdite pour Mont-Gauthier

En nationale 2, Aisemont accueille Œudeghien, qui à l’aller avait raflé la totalité de l’enjeu. Devant leurs supporters, les Gadis auront à cœur de prendre leur revanche. Avec le retour de Kévin Bouchat, leur maître livreur, les Fossois sont à nouveau bien armés sur le tamis et à l’arrêt.

St-Servais, dont la dernière victoire remonte au 2 juillet, ne compte plus qu’un petit point d’avance sur Brussegem, neuvième. Les Namurois se déplacent chez la lanterne rouge, Bassilly. "Si on veut terminer dans le top 8 et ainsi éviter la relégation, il nous faut renouer avec la victoire et ainsi confirmer le succès signé sur notre ballodrome.", lance Marc Everaerts.

En nationale 3, six équipes se tiennent dans un mouchoir pour éviter la huitième place, synonyme de barrage. Un fauteuil occupé par Senzeilles, avec 28 points. Des Senzeillois qui viseront les trois points à Presgaux, qui doit désormais composer sans Julien Froment et qui devra passer par les barrages pour espérer se maintenir. "Ça va être chaud jusqu’au bout", avoue Laurent Gobron, le capitaine senzeillois.

Septième avec 30 unités, Planois n’aura pas droit à l’erreur samedi face à St-Marc et dimanche contre Presgaux.