LOYERS: absent: Lampecco (en vacances); blessés: Crevits, De Fraipont, Delens.

GRAND-LEEZ: absent: Ligot ; blessés: Ayika, Boigelot, Francotte, Gilissen ; incertain: Brouir.

Trois fois la saison passée. Et bientôt autant cette saison. Loyers et Grand-Leez ne se quittent plus. Et en cas d’accession au tour final, et sans compter la coupe provinciale, les acteurs se seront affrontés cinq fois. Bis repetita placent. Les choses répétées plaisent.

Orphelins de leur buteur Boutgmi, remplacé par Deart Bajraktari (Meux B), les visités savent ce premier match de championnat déjà important. "Après une préparation un peu spéciale, notre récent succès à Evelette nous a rassurés, se réjouit le mentor local Jean-François Beguin.

Cette saison, nous avons déjà affronté Grand-Leez en match amical et en coupe de Belgique. Cette équipe ne nous réussit pas souvent. Ce gros match nous oblige à ne pas prendre de haut la venue des Gembloutois. Nous n’avons plus de secret l’un pour l’autre. L’avantage est que je devrai faire des choix dans le noyau."

Éliminés avec les honneurs par Monceau en coupe de Belgique, les Grand-Leeziens n’ont pas été flamboyants lors de leur entrée en coupe provinciale. "Autant j’étais inquiet après notre match de coupe (succès 1-3 contre la J. Tamines B, NDLR) , car cela n’avait pas été extraordinaire, autant, depuis notre succès 4-1 contre Gerpinnes en amical, je suis un peu plus rassuré, souffle le coach Dany Verkamer. "En raison de l’étroitesse du noyau, je ne compterai que 13 voire 14 éléments du noyau A. Comme nous sommes fortement déforcés pour ce match déjà important, prendre un point à Loyers serait déjà un bon résultat. Nous n’aurons rien à perdre. Au vu du calendrier, nous devons nous accrocher."