Balle pelote: la course-poursuite de Meux se poursuit en promotion C

Avec deux luttes de retard et deux longueurs d’écart sur le trio de tête, Meux peut rebondir dans le haut du tableau. À ce titre, le week-end sera crucial pour les Bruyérois en déplacement à Miavoye avant de recevoir Havrenne. "Après un mois d’interruption, je ne sais pas dans quel état d’esprit seront mes gars, relève Baudouin Botilde. Nous devrons au moins engranger 4 points sur 6 sinon on remisera nos ambitions. Miavoye jouera son va-tout tandis que Havrenne reste imprévisible. Bref, ce sera le week-end de la vérité." À domicile, les Onhaytois seront au pied du mur samedi avant de saisir l’opportunité de cartonner à Sart B. "Nous n’avons plus notre sort entre nos mains, souffle Damien Pairoux dont ce sera la dernière prestation avec Miavoye. On jouera sereinement. Face à une grosse opposition hesbignonne on fera tout pour gagner et pourquoi pas signer deux victoires en clôture du championnat." À la faveur de deux luttes at home contre St-Servais et Thy, Purnode jouera son maintien.