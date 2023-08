Maxence Place, lentement mais sûrement

Depuis qu’il est rentré de la course française, à la fin du mois de juillet, il n’a plus effectué de compétition. "J’ai continué à m’entraîner de mon côté, sans effectuer de stage à cette période", continue Maxence Place. "Ma prochaine compétition est planifiée ce dimanche, sur le Championnat de Belgique des moins de 23 ans", explique-t-il au sujet du rendez-vous noir-jaune-rouge qui aura lieu à Putte. "C’est un parcours tout plat, mais cela reste un championnat, avec une course ouverte. On ne sait jamais ce qu’il peut s’y passer. Ensuite, la semaine prochaine, j’irai, seul, sans mon équipe, à la course de côtes de Vresse-sur-Semois."

Ancien vainqueur de la course de côtes de Couvin, chez les juniors, quand il avait devancé Lucas Jacques, Maxence Place y sera sur un terrain qui lui convient. "Je ne sais pas trop ce que j’aurai ensuite au niveau de mon programme, mais je devrais faire ma première course avec les professionnels aux États-Unis, dans le Maryland. Il s’agit d’une nouvelle épreuve d’un jour. Et j’espère, en septembre, pouvoir disputer le Grand Prix de Wallonie si l’équipe effectue toujours cette course. Il y a aussi le Tour de Lombardie pour espoirs, qui me motive. Septembre… La fin de la saison approche déjà. Cela n’a vraiment pas été une première année de rêve, pour moi, chez les espoirs. Mais c’est comme ça, je ne sais rien y changer et il faut s’adapter."

Où en est-il au niveau de ses pépins physiques ? "Tout est bien remis en place au niveau de la fracture de la clavicule", termine-t-il. "Au niveau du genou, cela va mieux. Mais quand il fait froid et humide, je ressens encore une petite douleur."