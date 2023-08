Matteo Melotte, espoir du cyclisme namurois: "J'ai bien récupéré de mon premier Tour de Namur"

Il met désormais le cap vers le Championnat de Belgique, ce dimanche. Et vers la fin de la saison. "Au National, ce sera tout plat, mais un Championnat, c’est toujours très spécial. Et surtout chez les espoirs apparemment: cela peut partir directement, mais cela peut aussi rester groupé tout le temps. Après, je ne sais pas trop quel sera mon programme. Il ne reste plus beaucoup de courses par étapes. Mais il y a encore de belles épreuves d’un jour qui me font envie, comme Paris-Tours espoirs ou le Tour de Lombardie des moins de 23 ans."

Quel bilan tire-t-il de sa première saison ? "J’en suis très satisfait, je n’ai pas énormément de résultats, mais j’ai pris de l’expérience et j’ai fait le travail au maximum pour l’équipe."

Qui est visiblement satisfaite de lui, puisqu’il devrait pouvoir rester la saison prochaine.