Gaëtan Marion sera au Mondial Gravel

Le gravel est à la mode. Pour monsieur et madame tout le monde. Et pour les compétiteurs. Les amateurs, comme les pros ou les anciens pros. Gaëtan Marion s’y est lui aussi mis. Et y prend beaucoup de plaisir. "J’en suis à ma dix-huitième saison et je pense avoir fait le tour des kermesses sur la route", explique-t-il. "Je ne roule d’ailleurs plus trop en compétition dans cette discipline, y compris en ECW. Je dois bien avoir fait 1000 courses de ce genre ! Je me suis recyclé dans le gravel. Je viens d’ailleurs de remporter une épreuve régionale, le week-end dernier, à La Gileppe. C’était une épreuve de 110 kilomètres en duo. Je m’impose avec Lionel Syne (un ancien pro, vainqueur notamment d’étapes au Tour du Faso) , au bout de 4h50 de course." Et avant ça, il était parvenu à se qualifier pour le Championnat du Monde de la discipline, qui aura lieu en octobre, en Italie, dans la catégorie des 35-39 ans. "J’avais loupé juste avant la qualification pour deux places, mais j’ai réussi sur une manche hollandaise des Gravel World Series. Il y a de plus en plus de pros ou d’anciens pros qui participent à ces épreuves (Valverde en a remporté, Gianni Vermeersch est le champion du monde en titre). J’ai par exemple roulé avec Jan Bakelants, qui était encore en World Tour l’an passé."