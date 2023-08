Si les Cinaciens ont réussi à créer la surprise lors de leur premier match de coupe à Anvers, c’est une autre équipe de TDM1 qu’ils vont recevoir ce samedi soir, en l’occurrence Neufchâteau, avec dans un coin de la tête un réel espoir d’aller chercher un nouveau succès.

Mais les Luxembourgeois ont la réputation d’être solides et se sont eux aussi imposés la semaine dernière face à Sijsele (84-66).

Neufchâteau est une formation bien installée en D2 depuis plusieurs années et qu’il n’est jamais facile de jouer, prévient le coach cinacien Yohan Balthazar. Notre objectif dans cette coupe est de sortir de notre poule en espérant ainsi affronter pourquoi pas une D1. Pour y parvenir dans une série avec deux TDM1, nous savions que nous serions obligés d’en battre au moins une des deux. C’est chose faite mais on ne peut s’en contenter et si nous parvenions à gagner ce week-end, nous ferions un premier pas vers cette qualification, tant est bien entendu que nous prenions la mesure des autres équipes de TDM2, ce qui est loin d’être gagné d’avance. Nous serons chez nous et si nous réussissons une nouvelle bonne prestation en défense alors je suis certain que nos chances sont réelles.

Belgrade – Liege (d. 14 h 30)

Vainqueurs de leur premier match face à Ninane, les Belgradois jouent à nouveau dans leur salle ce dimanche après midi face à Liege. Une belle opportunité pour envisager une éventuelle qualification.

La qualification n’est pas une fin en soi mais chez nous nous devons tout faire pour nous imposer et surtout confirmer notre bonne entame de préparation, confie le coach belgradois Didier Thémans.

Nous devons profiter de ces matches pour progresser et confirmer notre prestation de la semaine dernière face à Ninane. Nous montrons déjà de bonnes choses mais Liege est un autre adversaire et nous devrons être capables d’imposer notre jeu. Avec une équipe rajeunie nous pouvons maintenant proposer un basket plus rapide dans le jeu de transition. Certes il ne faut pas se baser sur les premiers matches pour tirer des conclusions mais il est toujours bon pour le moral de les gagner, ce que nous n’étions pas arrivés à faire l’an passé. Gagner ce week-end serait idéal avant deux déplacements et peut être alors pourrons nous penser à sortir du groupe et ainsi nous qualifier pour le tour suivant.

À noter que Loup Fogang sera toujours absent ce week-end.