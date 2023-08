Marisabelle Lomba au Judo Club Sombreffe

"Nous sommes très heureux et fiers de l'arrivée de Marisabelle Lomba dans notre équipe de coachs. C'est bien sûr un renfort de choix et nous avons hâte d'être le 6 septembre pour assister à son premier cours"! Jean-Louis Allard, le responsable du Judo Club Sombreffe, ne cachait pas sa joie lorsqu'il a eu la confirmation que la médaillée de bronze aux Jeux olympiques d'Atlanta et celle qui a engrangé sept titres de championne de Belgique acceptait de renforcer le club en prenant en charge le cours du mercredi. "Vous savez, la période Covid a été très difficile à vivre et je voulais que le Judo Club Sombreffe, qui a une soixantaine de membres, monte en puissance. Je me suis dit: que puis-je faire pour donner un nouveau souffle à ce club?" Cela fait plusieurs années que Marisabelle Lomba et Jean-Louis Allard se connaissent ( "nous avons été ensemble sur les mêmes tatamis, mais pas au même niveau", précise Jean-Louis Allard en souriant) et lors des premiers échanges, les deux parties ont trouvé des similitudes dans leur vision de la pratique du judo et des projets qu'elles souhaitaient développer ensemble. "Marisabelle a du talent pour transmettre ses connaissances, son savoir-faire. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Je l'ai déjà vue donner des cours, elle s'occupe autant du jeune débutant que du champion régional", a expliqué le président du Judo Club Sombreffe. Qui plus est, Marisabelle Lomba ne vient pas uniquement au club de Sombreffe avec, dans sa valise, ses nombreux trophées et médailles gagnés au cours de sa carrière: elle a aussi les qualifications nécessaires pour donner cours de judo avec un diplôme de régente en EPS (Education Physique et Sports) et un niveau entraîneur ADEPS.