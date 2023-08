Aissam Boutgmi dit (finalement) non à Arquet

Dimanche dernier, Aissam Boutgmi (Loyers) avait mis son accord pour intégrer le noyau vedrinois. Mais voilà, plus de nouvelles de ce dernier (il ne s’est pas présenté à l’entraînement mardi). Il aurait préféré finalement choisir un autre horizon (une P2 liégeoise qui offre le pactole). Pas correct et surprenant d’un point de vue sportif! "C’est Aissam nous avait contactés pour venir jouer absolument chez nous, et le voilà parti au moment de signer son transfert, regrette Denis Sulejman. Pas question de jouer la surenchère."