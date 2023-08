Une journée fertile en émotions

En bas de tableau, Galmaarden, poussé par Paduart et De Cooman, a donc enchainé face à Tourpes, même si la montre en or est loupée au rechas par Hazard à 7-4 et De Cooman (pour 5 cm) à 11-5. Du coup, Acoz, Wieze (+1) et les Brabançons flamands se tiennent sur trois points. Mais on peut se demander si Galmaarden ne s'est pas réveillé trop tard. Il ne lui reste que deux rencontres à disputer pour trois à ses adversaires. Encore que le calendrier proposera un intéressant Wieze - Galmaarden pour conclure la saison régulière.