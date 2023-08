Un Dewez au-dessus du lot sur le DO

Il est 11h00 quand le départ est donné pour les athlètes du "DO", distance olympique, prêts à en découdre avec 1500 mètres de natation, 43 kilomètres de vélo et 10 bornes de course à pied. À la sortie de l'eau, Maxime Dewez, l'athlète de Batifer Triathlon occupe déjà très largement la pole position. Ses poursuivants ne le verront d'ailleurs que de dos, et de plus en plus petit, puisque l'écart ne cesse d'augmenter au fur et à mesure que les disciplines s'enchaînent. Il franchit la ligne d'arrivée avec pas moins de 13 minutes d'avance sur son coéquipier, Nicolas Impens. Pointé du doigt comme favori, Fabrice Van Espen se contente finalement de la 3e place. "Après une participation en 2019, j'avais à coeur de revenir ici à Namur, pour ce parcours difficile, et cette ambiance très sympa. Je me sens en forme, mais jusqu'au parc à vélo, je n'avais aucune idée des écarts, donc je donne tout jusqu'au bout, pour n'avoir aucun regret", commente l'athlète qui prépare le Triathlon de Gérardmer, sur la distance XL. Chez les filles, la victoire revient à Christine George, devant Manon Closter et l'athlète des Watts, Nathalie Van Hyfte.

Sur le promo, parti 45 minutes plus tard, les choses sont plus disputées. Comme souvent à Namur, c'est l'athlète du 3T, Adrien Roldan-Simon qui se montre le plus rapide dans la Meuse après les 700 mètres dans le sens du courant. Une 1ère place qu'il ne parvient pas à garder sur le vélo, puisque Guillaume Demazy, très fort malgré un problème de fixation de roue avant, est le premier à rentrer dans le parc après 19 kilomètres. Derrière, cela bataille ferme. Deux Baptiste, Willocq et Moreau, colocataires, se montrent les plus rapides sur le vélo, malgré une moins bonne natation. En course à pied, ils reviennent sur Guillaume et le devancent pour finalement s'emparer des deux premières places. Chez les filles, après des participations aux Championnats d'Europe et aux Championnats du Monde, Marine Moulin vient défendre son titre de l'an dernier à Namur. Elle devance l'athlète du Turbo, Tania Eliard et la régionale Anne Dieudonné. "Ma natation n'est pas si mauvaise que ça, pour une fois. Sur la partie vélo, je parviens à revenir sur la tête de course, sans savoir où je me situe par rapport aux autres athlètes. Je fais ensuite la course à pied en gestion, pour éviter de se cramer pour la suite de la saison, en voyant que la première place semble acquise", précise la Forigeotte.

Ce promo est également l'occasion de participer en relais, ce que font les collègues du Collège du Christ-Roi, Valérie, Grégory et Boris, qui terminent à une jolie 13e place au classement scratch.

Les résultats

Distance Olympique : HOMMES : 1. Maxime Dewez 02.07.17, 2. Nicolas Impens 02.19.56, 3. Fabrice Van Espen 02.21.05, 4. Laurent Magnus 02.24.15, 5. Nicolas Bormann 02.24.59 ; FEMMES : 79. Christine George 02.51.31, 87. Manon Closter 02.52.26, 92. Nathalie Van Hyfte 02.53.43, 102. Véronique Van Den Bogaerden 02.57.10, 123. Constance Gérard 03.01.32

Promo : HOMMES : 1. Baptiste Willocq 01.01.34, 2. Baptiste Moreau 01.02.19 ; 3. Guillaume Demazy 01.02.37 ; 4. Eric Valsesia 01.02.38, 5. Brice Laforge 01.03.08 ; FEMMES : 28. Marine Moulin 01.11.15, 58. Tania Eliard 01.16.27, 65. Anne Dieudonné 01.17.32, 91. Ethel Derdeyn 01.21.42, 97. Sarah Tallier 01.22.46 : EQUIPES : 13. Valérie - Grégory - Boris 01.06.14, 15. Julie - Julien - Camille 01.07.02, 24. Luc - Laurent - Francine 01.09.43, 35. Julien - Eliott - Amine 01.12.36 ; 43. Tanya - Albert - Marie-Laure 01.14.58.